FOTO:Fantje, ki vladajo Braziliji, lahko marsikaj uničijo. So sposobni zgraditi kaj novega?

Pod njeno taktirko je kongres sprejel zakon o gozdovih, ki je sečnjo Amazonskega gozda spravil na najnižjo raven. S prihodom Jaira Bolsonara na oblast je skrb za okolje zgrmela z lestvice političnih prioritet. Zvezne države, podjetja in civilna družba zahtevajo, naj okoljska trajnost zopet postane mehka moč zunanje brazilske politike.Kot sopredsedujoča Mednarodnemu panelu za vire, ki deluje v okviru programa Združenih narodov za okolje, in zasebna svetovalka za okoljsko upravljanje v podjetjih je Izabella Teixeira prepričana, da Brazilija lahko napreduje le, če bo njeno gospodarstvo temeljilo na trajnostni rabi naravnih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.