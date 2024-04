Fašizem je naš slon v dnevni sobi, nacionalna travma, s katero moramo sobivati

V nadaljevanju preberite še:

Točka, na kateri je kot zgodovinar začel raziskovanje italijanske vzhodne sosede Jugoslavije, je postavljena v leto 1914. Sarajevski atentat na prestolonaslednika in vse, kar je sledilo. Med raziskovanjem druge svetovne vojne je posebno točko namenil dvema mestoma, Kninu in Mostarju. Preučeval je tako partizansko antifašistično gibanje kot kolaborantske formacije, zlasti ustaše. Njegova študija No, kaj pa fojbe? je v slovenskem jeziku izšla v reviji Borec (2022, prevod Nevenka Troha).

Za sveže prevedeno študijo ste izbrali tipični pripev No, kaj pa fojbe?, kar že samo po sebi razkriva slabotnost javne razprave na to temo. Bolje slabo kot nič? Kako ste vi pristopili k zgodovinjenju, ki mnogim, premnogim še zmeraj smrdi po veleizdaji?

Izhodišče mojega več kot dvajsetletnega raziskovanja je novejša zgodovina Jugoslavije, še zlasti njeni odnosi z zahodno sosedo Italijo. Pri različnih poglavjih te zgodbe, od sarajevskega atentata do fašistične okupacije, druge svetovne vojne, jugoslovanskega odporništva in italijanskih partizanov na Balkanu, sem vedno oplazil vprašanje fojb in širše nasilja ob vzhodni meji, ki ji danes rečemo jadranska. Resni poglobitvi se na neki točki nisem mogel več izogniti, zavedajoč se vse bolj stegnjenih lovk politizacije in neznosne razdalje med tem, kar zgodovinska stroka o vsem tem ve, in tem, kar se v javni, politični in medijski razpravi o njej govori. S svojim delom preprosto opozarjam na to, kar zgodovinska stroka pozna kot star denar.

Vaš priročnik je še en dokaz, da problem ni pomanjkanje dejstvenih virov ali bibliografskih referenc, razen morda pri vprašanju številk, ki tako in tako ni merodajno, temveč politično oziroma politizirano branje zgodovine. Zgodovinar se v bistvu ukvarja z nezgodovinjenjem.

Odgovor postavljam na dve problemski ravnini: prvič imamo tu opraviti s protipartizansko ali protijugoslovansko interpretacijo dejstev. Drugič so problem dejstva sama: tu se brezsramno laže o dejstvih! Ne nujno hoteno: nevednost je tudi med tistimi, ki politizirajo, na pohodu. Največji problem so tisti, ki zavestno lažejo v brk zgodovinskim dognanjem.

To ni politizacija, temveč ideologizacija zgodovine. Razlikujmo dve rabi: v prvem primeru gre za do neke mere legitimno izpostavljanje zgodovinskih dogodkov, ki nas politično predstavljajo. Čisto druga stvar je, ko zaradi ideoloških razlogov nalašč preziramo in mižimo pred zgodovinsko resnico, pred zgodovinopisno dokazanimi dejstvi, da bi pripovedovali pravljice. Pri vprašanju fojb se tukaj zatakne, pred breznom, ki zija med dokazano in pripovedovano resnico.

Najbolj v oči bije primer številk: zgodovinarji vemo, da natančna številka nikoli ne bo znana, a smemo upravičeno sklepati o največ pet tisoč italijanskih žrtvah, v obeh valovih, septembra '43 in maja '45, v Julijski krajini. Kaj danes poslušamo v medijih in iz ust politikov? O deset, petnajst, dvajset tisočih, kot bi šlo za samoumevno očitnost, popolnoma prezirajoč zgodovinopisje. To je ideološko branje preteklosti!