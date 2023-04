Fašizem smo dobili v krinki antifašizma. Čista perverzija

V nadaljevanju preberite:

Kako ljubiti domovino, razmišlja ruska filozofinja Oksana Timofejeva, ki je knjigo z istim naslovom napisala že pred leti, a zaradi ruske agresije v Ukrajini dobiva še dodatno težo.

Rojena je leta 1978 v Sibiriji. Poučuje filozofijo v Sankt Peterburgu, je članica umetniškega kolektiva Čto delat'? (Kaj storiti?), njeno delo pa se giblje med dialektiko, materializmom, posthumanizmom, feminizmom in marksizmom. Je avtorica knjig Solar Politics (Polity 2022), How to Love a Homeland (Kayfa ta 2020), This is not That (v ruščini, Ivan Limbakh Publishing House 2022), Introduction to the Erotic Philosophy of Georges Bataille (v ruščini, New Literary Observer 2009) in drugih spisov. V slovenščini imamo prevod njene knjige Zgodovina živali (Bloomsbury 2012, v slovenščini 2018, prevedla Aleksandra Rekar).

Predgovor za knjigo Zgodovina živali je napisal Slavoj Žižek, spremno besedo slovenskemu prevodu je dodala Bara Kolenc, sodeluje pa tudi z Mladenom Dolarjem, ki je bil njen raziskovalni svetovalec na Jan van Eyck Academie v Maastrichtu.

- Propaganda je močnejša od tankov. Ko gledaš rusko državno televizijo, ne moreš verjeti, kaj vse slišiš. Včasih se mi zdi, da nas je zadela nevidna bomba, polna strupa. Ljudje gledajo propagandiste, ki na televiziji kričijo povsem bizarne stvari, kar očitno deluje nanje kot črna magija, da so popolnoma hipnotizirani in otrpli.

- Vrednost življenja v Rusiji je izjemno nizka: včasih družine, ki izgubijo moža ali sina, prejmejo zgolj simbolično »odškodnino«, nekaj podobnega kot vrečko hrane.

- Veliko ruskih vojakov prihaja z območij, ki jih je v preteklosti kolonizirala Ruska federacija. Burjatija, Jakutija, Tuva in druge dežele so resda del Ruske federacije, vendar so bile zgodovinsko gledano samostojne enote. Številni neetnični Rusi so tarča diskriminacije in rasizma, zdaj pa jih Ruska federacija uporablja kot potrošni material v vojni proti domnevnemu kolonializmu svojega sovražnika. Nihče se niti ne vpraša, kakšna sploh je prihodnost vseh manjšin v Ruski federaciji, če zdaj tako množično izgubljajo moško populacijo. Te ljudi v Moskvi vidijo le kot potencialno topovsko hrano.

- Mir bo mogoč, če bo Rusija popolnoma spremenila svojo politiko: umakniti mora svojo vojsko, plačati odškodnine, soditi vojnim zločincem in spremeniti režim. Le tako lahko resnično dosežemo mir, saj je pravica nedvomno na strani ukrajinskega ljudstva.

- Proces rehabilitacije Stalina se je začel ravno s Putinovim prihodom. Kot da smo izbrisali zgodovinski spomin na gulag in druge Stalinove zločine. Toda če je Stalin prijatelj našega Putina, je njegov sovražnik Lenin. Za Putina je Lenin simbol uničenja ruskega imperialističnega projekta, Stalin pa je bil tisti, ki je začel imperij obnavljati.

- Razlog za to vojno, tako kot za številne druge vojne v globalnem kapitalizmu, v resnici ni agresija, temveč pohlep. Rusija se resda pretvarja, da si prisvaja ozemlja, ki naj bi bila zgodovinsko njena, toda resnična zgodovinskost pomeni, da so se vse meje nekoč že spremenile.