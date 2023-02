Fauda od vasi Putinovo do bulvarja Billa Clintona

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko televizijsko serijo Faudo, nasilni politični triler o kompleksnih izraelsko-palestinskih odnosih, ki je velik hit na Netflixu, sem gledal z užitkom. Knjigo Predsednikova hči, ki sta jo napisala James Patterson in nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, pa sem bral s precejšnjo muko. Pri njej sem do konca vztrajal iz naivnega upanja, da bo zgodba postala boljša, in iz gole radovednosti, s čim si najmočnejši človek na svetu služi denar, ko neha biti najmočnejši človek na svetu.