Faust in dva sultana

V nadaljevanju preberite:

Recep Tayyip Erdoğan in Vladimir Putin sta postala nekakšna politična dvojčka, ki v samopašni sli po oblasti neznosno posnemata drug drugega in državi družno pehata v diktaturo. Erdoğan in Putin sicer nimata povsem enakih pogledov na vojno v Ukrajini. Turčija ne priznava okupacije Krima (tudi zaradi podpore tamkajšnjim Tatarom), a kljub temu zlahka najdeta skupni jezik. Putin dobro ve, da je bila naložba v Erdoğana prava in koristna. In bolj ko bo Turčija drsela v diktaturo, zanesljivejši partner Kremlja bo postajala.