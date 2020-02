FOTO:Fenomen, ki dokazuje duhovnost telesa in telesnost duha

Plesna kariera Milka Šparembleka je brez resnih poškodb trajala skoraj neverjetna štiri desetletja, kot koreograf in umetniški vodja pa je sodeloval v baletnih in opernih hišah od Pariza, Bruslja, Lizbone in New Yorka do Aten, Ria de Janeira, Zagreba in Ljubljane. Je dobitnik več nagrad, zadnja je Prešernova nagrada za življenjsko delo.Njegov koreografski in režiserski opus obsega več kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav ter filmov in televizijskih oddaj, a kot je predlani dejal v oddaji HRT V nedeljo ob dveh, je – ne oziraje se na mnenja drugih – resnično zadovoljen le s šestimi, morda sedmimi predstavami. »In kar ...