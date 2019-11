Fenomenologija sardin

Njihovo sporočilo je jasno, po manifestaciji v Bologni vsako novo zborovanje zlahka napolni mestne trge, in to ne samo v pokrajini Emilija - Romanja. Gibanje »sardin« je spontana mobilizacija civilne družbe, ki je vzniknila pred dobrima dvema tednoma, in je uperjena proti politiki skrajne desnice in najvplivnejšega italijanskega politika Mattea Salvinija. »Sardine proti Salviniju« so zdaj tudi v Modeni, Reggiu, Palermu, Perugii, Ferrari, Riminiju, Parmi, Firencah, Neaplju, Sorrentu, Milanu, Bariju. Številčne in pacifistične manifestacije vznikajo na raznih koncih države in prinašajo svežino, vonj po morju in solidarnosti. V teh ...