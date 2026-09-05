Film je moj upor proti izginjanju: ta človek je bil tukaj

Alex Camilleri je avtor filma Zejtune, ki je pravkar štartal v Kinodvoru.
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Alex Camilleri: Ribištvo se bo spremenilo, Malta se bo spremenila, ljudje bodo umrli. Kamera ničesar od tega ne more preprečiti. FOTO: Jože Suhadolnik
Alex Camilleri je za prvenec Luzzu prejel več kot ducat mednarodnih filmskih nagrad. Pravi, da je kamera v svojem bistvu dokumentacijski stroj: štiriindvajset fotografij na sekundo. »Tudi kadar snemamo fikcijo, nekaj neizogibno dokumentiramo. Pokrajino, način govora, gesto, način dela, svetlobo popoldneva. Film pa naredi še nekaj: dokumentirano spremeni v čustveno izkušnjo. Minulemu času za nekaj trenutkov vrne življenje.« Morda zato Luzzu in Zejtune nista samo filma o Malti. O njegovi Malti.
Luzzu in Zejtune sta filma o starodavni človeški zagati: odidemo, da bi preživeli, potem pa preostanek življenja ugotavljamo, kaj smo z odhodom izgubili. Camillerijevi starši so odšli. On se je vrnil. Toda vrnitev, kot dobro ve vsak otrok migrantov, nikoli ni preprosto potovanje v nasprotno smer. Ne ...
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