Film je moj upor proti izginjanju: ta človek je bil tukaj

Alex Camilleri je za prvenec Luzzu prejel več kot ducat mednarodnih filmskih nagrad. Pravi, da je kamera v svojem bistvu dokumentacijski stroj: štiriindvajset fotografij na sekundo. »Tudi kadar snemamo fikcijo, nekaj neizogibno dokumentiramo. Pokrajino, način govora, gesto, način dela, svetlobo popoldneva. Film pa naredi še nekaj: dokumentirano spremeni v čustveno izkušnjo. Minulemu času za nekaj trenutkov vrne življenje.« Morda zato Luzzu in Zejtune nista samo filma o Malti. O njegovi Malti. Luzzu in Zejtune sta filma o starodavni človeški zagati: odidemo, da bi preživeli, potem pa preostanek življenja ugotavljamo, kaj smo z odhodom izgubili. Camillerijevi starši so odšli. On se je vrnil. Toda vrnitev, kot dobro ve vsak otrok migrantov, nikoli ni preprosto potovanje v nasprotno smer. Ne ...