Film, ki slavi zgodbe in avtorje zgodb

Najnovejši film Francoska depeša, ki ga vrtijo na Ljubljanskem filmskem festivalu, je posvetil svoji najljubši reviji New Yorker. Kot je pripovedoval v intervjujih, je sicer najprej želel narediti francoski film, ker živi v Parizu in ker ima rad francoske filmske mojstre – Tatija, Melvilla, Truffauta, Malla, Godarda, Renoirja. Želel pa je posneti tudi film o New Yorkerju, razmišljal je celo, da bi posnel omnibus – film, ki bi bil zbirka kratkih zgodb, a se je potem odločil, da bo vse skupaj združil v Francosko depešo, ljubezensko pismo zgodbam, umetnosti in novinarstvu, optimizmu in svobodnemu duhu prejšnjega stoletja, ko je bila vera v prihodnost še velika – zato je to tudi zgodba o duhovih.