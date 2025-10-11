Filmi o ljudeh, ki iz razbitin gradijo splav za preživetje

V nadaljevanju preberite:

Christian Petzold je v Berlinu najprej študiral nemško književnost, nato režijo. V svetu sodobnega nemškega filma velja za eksperta za duhove, ne nujno le duhove preteklosti. V kino prihaja njegov film Zrcala, št. 3.

Filmski protagonisti Christiana Petzolda, izgubljeni v resničnosti, ki jo je iznakazil kapitalizem, iščejo podporo bližnjega, kogarkoli, pravzaprav pa ljubezen, smisel, prihodnost, pogosto samo prostor, kamor bi se lahko zatekli.

»Osrednji subjekt filmske umetnosti, in to sem že kot otrok opazil v kavbojkah, je prečkanje mej – in tu ne mislim samo na prerije. Če me sprašujete o moškem ali ženskem pristopu, pa ... Spomnim se, ko sem pred leti prejel nagrado Women in Cinema v Benetkah in sem se je, kako bi rekel, nekako sramoval. Takrat mi ni bilo jasno, ali je šlo za nagrado žensk za kamero ali pred njo, skratka, ne maram moških, ki se trkajo po prsih, da so feministi. Nisem vedel, kaj naj rečem v zahvalnem govoru, pa sem se spomnil na enega od meni ljubših režiserjev, Clauda Chabrola, ki je nekoč na novinarsko vprašanje, zakaj so v njegovih filmih osrednji junaki večinoma ženske, odgovoril: Moški v filmih živijo, ženske preživijo – in pri filmu gre za preživetje,« je pred petimi leti za naš časopis povedal režiser.