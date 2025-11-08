Filmski režiser ali politični lakaj Kremlja?

V nadaljevanju preberite:

Nikita Mihalkov, znani ruski filmski režiser, ki je konec oktobra praznoval osemdeset let, je med moskovsko neodvisno kulturno srenjo izjemno nepriljubljen. Zaradi neznosne zlizanosti s Kremljem. Ko mu je Vladimir Putin ob jubileju izročil odlikovanje – red (apostola) Andreja, ki so ga delili že v carskih časih, je Nikita ponovil besede očeta Sergeja Mihalkova. Izrekel jih je, ko je iz Putinovih rok leta 2008 tudi sam dobil enako priznanje: »Služil sem, služim in bom služil domovini!«

Kako je torej Sergej Mihalkov, svojčas tudi znan mladinski pisatelj, služil domovini? Napisal je besedila za vse tri obstoječe sovjetske himne. Najprej za časa Stalina. Po njegovi smrti, ko so morali tekst pisati na novo, je bil vnovič zraven. In ko je Vladimir Putin po prevzemu oblasti ukinil Jelcinovo himno skladatelja Mihaela Glinke in obudil staro sovjetsko melodijo, je stvari ponovno vzel v roke prav Sergej Mihalkov. Takrat se ga je oprijel vzdevek triždi gimnjuk. Trikratni pisec himne.

Toda oče Mihalkov, ki je dočakal 96 let, ni pisal samo himen. Kot dobitnik treh Stalinovih nagrad je nadvse strastno sodeloval v gonjah proti vsem velikim literarnim ustvarjalcem in disidentom tistega časa, od Ahmatove in Pasternaka do Sinjavskega in Solženicina. Ko je ta dobil Nobelovo nagrado za književnost, je odločitev iz Stockholma razglasil »za politično provokacijo, naperjeno proti sovjetski literaturi«. In podobno, kot je to nekoč počel oče Sergej, se do današnjih kritičnih kulturnih ustvarjalcev obnaša tudi sin Nikita, »kremeljski dvorjan zveznega pomena«, kot mu zlobno pravijo.