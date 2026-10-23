Flávio Bolsonaro: V imenu očeta

V nedeljo bodo brazilski volivci v drugem krogu predsedniških volitev izbrali novega ali pa starega predsednika. Točneje: odločali bodo med naslednikom prejšnjega predsednika in sedanjim predsednikom.

V predzadnjem predvolilnem soočenju sta se 80-letni levičarski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, ki se – z vmesnim odmorom, ki ga je delno preživel tudi v ječi – poteguje že za peti mandat, in 45-letni Flávio Bolsonaro, čigar oče in nekdanji predsednik Jair Bolsonaro je bil zaradi poskusa državnega udara obsojen na 27-letno zaporno kazen, udarila na polno. Drug drugega sta oklicala za lažnivca, si v obraz metala obtožbe o korupciji in kraji družbenega premoženja in nasploh ropotala.

Predsednik Lula je po nepričakovanem in bolečem porazu – Bolsonaro mlajši ga je v prvem krogu ugnal za slabi dve odstotni točki glasov – kazal več energije kot kadar koli v zadnjih letih. Poraz in pretnja zmage (skrajne) desnice sta ga, očitno, poživila. Ko ga je dodobra mlajši protikandidat – z obilico sarkazma – vprašal, zakaj misli, da je zanj volila večina brazilskih zapornikov (73 odstotkov), mu je Lula odvrnil, da upa, da je bil med njimi tudi njegov oče, ki »dobro ve, da sem boljši predsedniški kandidat od njegovega sina«.