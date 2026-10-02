Kdo je komandos, od katerega je Janša vzel brutalno fotografijo iz Gaze

David McIntosh je 6. marca letos na svojem instagram profilu objavil niz šestih posnetkov. Eden od njih je običajna fotografija, v nizu je še pet videov. Na vseh šestih posnetkih je opustošenje, ki ga je McIntosh videl v Gazi. Na videoposnetkih so Palestinci, ki bežijo. Palestinci, ki iščejo zaklon, da bi se skrili pred kroglami izraelskih vojakov. »Blagoslovljen sem bil, da sem lahko pomagal v Gazi in delal z nekaterimi najboljšimi ameriškimi vojaki ... Svojim ameriškim tovarišem ne morem očitati ničesar glede dela, ki smo ga tam opravili – so visoko usposobljeni operativci najvišjega razreda,« je zapisal. In dodal, da so sile izraelske vojske enoto, s katero je sodeloval, obkolile. McIntosh, nekdanji komandos v silah britanskih kraljevih marincev, je uporabil besedo »zlo«. »Za zabavo ...