V torek so novoizvoljeni izraelski poslanci izbirali predsednika kneseta, 120-članskega parlamenta. To je bil prvi resnejši preizkus razmerij v izraelski politiki po parlamentarnih volitvah, ki pred slabimi štirimi tedni niso prinesle jasnega zmagovalca. Za novega predsednika kneseta je bil izbran Matan Kahana, poslanec opozicijske stranke Jašar, ki jo vodi Gadi Ajzenkot, najbolj resen kandidat za predsednika vlade, ki bi lahko zamenjal večnega Benjamina Netanjahuja. Mandatarska kandidatura 66-letnega Ajzenkota, nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske in dolgoletne desne roke Benjamina Netanjahuja, se je tako močno okrepila.

Kljub temu da si je Ajzenkotova opozicijska koalicija, ki jo sestavljajo štiri stranke, na volitvah zagotovila le 48 poslanskih mest, je za njihovega kandidata Kahano po več urah izmenjavanja žalitev in grobih opazk med obema blokoma v knesetu glasovalo 66 poslancev. To nakazuje, da bi bilo tako najverjetneje tudi pri glasovanju za novega mandatarja. Opozicijskega kandidata za predsednika parlamenta je namreč podprlo tudi osemnajst izmed devetnajstih poslancev dveh strank Palestincev z izraelskim državljanstvom (Skupna lista in Ra'am), ki so na volitvah osvojile rekordno število glasov. Arabske politične stranke v Izraelu so se na ta način, čudovita zgodovinska ironija, v času najbolj radikalne rasistično-genocidne politike v zgodovini Izraela vzpostavile kot odločilna politična sila.