Gaza, Gaza in še enkrat Gaza

V trenutku, ko je stopil za govorniški oder in je izraelska delegacija vstala in zaploskala, je večina tujih delegacij demonstrativno zapustila dvorano. Govornica Združenih narodov velja za najvišjo svetovno tribuno, na enem mestu združuje predstavnike skoraj vseh držav sveta. Toda Benjamin Netanjahu je moral brati svoj nagovor mednarodni skupnosti pred skoraj praznim avditorijem generalne skupščine ZN, pred peščico razpršenih skupin maloštevilnih poslušalcev.

Obsedela pa sta voditelja dveh evropskih držav: srbski predsednik Aleksandar Vučić in tukajšnji premier Janez Janša. Avtoritarni režimi so najboljši prijatelji Izraela.