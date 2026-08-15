Gaza, genocid in slovenska zunanja politika

V članku Med moralnim aktivizmom, nacionalnimi interesi in odgovorno diplomacijo je veleposlanik Božo Cerar nanizal nekaj lastnih tez o vprašanju, kakšen naj bi bil pravilen odnos naše diplomacije do bližnjevzhodnih kriz in izraelsko-palestinskega vprašanja. Po njegovem videnju bi morala biti diplomacija »odgovorna in uravnotežena«, brez navijanja za eno ali drugo stran v konfliktu. Komentar začenja s kritično oceno zunanje politike prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba, češ da je zavzela izrazito propalestinsko stališče, pri čemer naj bi »premalo ločevala med legitimnimi palestinskimi nacionalnimi težnjami in delovanjem Hamasa«. Hkrati kolega Cerar pozdravlja začetno uravnoteženje politike sedanje, Janševe vlade, ki pa je nakazala tudi izrazitejše približevanje Izraelu. No, k temu ...