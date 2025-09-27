Genocid v Gazi bo črn madež, ki se ga kot civilizacija ne bomo znebili

V nadaljevanju preberite:

V tem pogovoru se je pokazala kot močna ženska z neomajno voljo, pa tudi kot sočutna ranljiva oseba z izrazitim čutom za sočloveka, ki ji ni nerodno priznati, da jo je bilo na tej poti velikokrat strah.

Z gibanjem My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), s pravo vojsko aktivistk in aktivistov po Evropi, jim je uspelo nemogoče, zbrati 1,2 milijona podpisov za varen in dostopen splav. Hkrati so zagnali kampanjo za končanje genocida v Gazi, peticijo za prekinitev trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in izraelsko vlado ter pozvali k delovanju evropsko komisijo.

Tokrat sva govorili po zoomu, ker je takoj po tiskovni konferenci v Bruslju, ko je evropski komisiji z aktivistkami Inštituta 8. marec in gibanja My Voice, My Choice predala 1,2 milijona podpisov za varen in dostopen splav, odletela v Južno Afriko na še eno konferenco aktivistov z vsega sveta.

Ko ste začeli, to takrat ni bila ravno »aktualna tema«. In tudi ne »nujno potrebna«.

Tako, pa čeprav dvajset milijonov žensk po Evropi že takrat ni imelo pravice do splava. Takrat sem videla, kako težko je organizirati ljudi okrog nečesa pozitivnega in lepega, kar ni napolnjeno z jezo in sovraštvom.

Zdaj bi vam nasprotniki splava rekli: kaj je lepega v tem, da pozivate k ubijanju nerojenih otrok?

To je retorična provokacija. Prepovedi splava dokazano ne zmanjšajo števila splavov, le povečajo število nevarnih splavov, saj se dogajajo zunaj zdravstvenih institucij in zato ogrožajo življenje žensk, predvsem tistih, ki nimajo sredstev ali možnosti, da bi opravile postopek z zdravstveno pomočjo.

Obe veva, da bodo ženske, ki si želijo narediti splav, v vsakem primeru to poskušale. Gre samo za to, ali ga bodo naredile v nevarnih okoliščinah, na črnem trgu, in ogrozile svoje življenje, ali si ga bodo lahko privoščile samo premožne ženske, revne pa ne. Na Poljskem ženske umirajo v bolnišnicah, ker tamkajšnji zdravniki ščitijo plod, ne ženske.

Na Malti ženskam za splav grozi zaporna kazen. Na Hrvaškem in v Italiji je splav sicer zakonit, a ga zaradi ugovorov vesti večina zdravnikov ne izvaja. Presenetila me je tudi situacija v Nemčiji in Avstriji, kjer je splav še vedno vpisan v kazenski zakonik in plačljiv.