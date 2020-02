Gensko zdravljenje – revolucionarna nova zdravila

Deklica Ashanti



Ključ

Iskanje prevoznega sredstva za vstop zdravila v celico

Naj nam bo mar za vsako človeško življenje. Ti otroci, ki so najšibkejši med nami in za katere ni zdravila ali zdravljenja, nam namreč nastavljajo ogledalo in kažejo, kje smo kot ljudje in kot družba.



Vrtoglave cene zdravil

Vsaj odstotek otrok se rodi z gensko napako

Če znanstveniki in agencije za zdravila napovedujejo, da bo v naslednjih letih in desetletjih na trg prišlo veliko novih genskih zdravil za različne genetske in rakave bolezni, je zelo smiselno vprašanje, ali imamo v Sloveniji sistem, ki bo sposoben ta zdravila državljanom omogočiti.

Gensko zdravljenje ima dolgo zgodovino in po pol stoletja razvoja in premnogih raziskav so v zadnjih nekaj letih genska zdravila končno začela postajati realnost. Upanje za prihodnost je spet svetlo.Trenutno je na svetu odobrenih okrog dvajset genskih zdravil, od katerih je približno polovica takšnih, ki jih pojmujemo kot pravo oziroma klasično gensko zdravljenje. Hkrati v tem času poteka več kot 1500 kliničnih preizkušanj genskega zdravljenja, kar daje veliko upanje, da smo pred vrati dolgo pričakovane nove revolucije v medicini. A še ne tako davno so mnogi že obupali nad to metodo zdravljenja, ki jo znanstveniki trudoma razvijajo in raziskujejo že slabega pol stoletja.Štirinajstega septembra 1990 je štiriletna deklicaiz ZDA prva na svetu prejela radikalno novo metodo zdravljenja – gensko zdravilo. Ashanti je bila ena od dveh izbrancev, ki sta sodelovala v prvem odobrenem kliničnem preizkušanju tega povsem novega načina zdravljenja, v katero so bili položeni upi za novo medicinsko revolucijo.Deklica je imela življenje ogrožajočo genetsko bolezen, sindrom hude kombinirane imunske pomanjkljivosti, zaradi česar praktično ni imela imunskega sistema in je bila zanjo lahko usodna vsaka virusna ali bakterijska okužba. Bolniki, ki so jih imenovali tudi otroci v mehurčku, saj so nekateri živeli v posebni hermetično zaprti obleki, so morali živeti v strogi sterilni izolaciji, brez stika z ljudmi in zunanjim svetom, in so pogosto umrli že zgodaj v otroštvu. »Če bo to delovalo, bo gensko zdravljenje verjetno postalo poglavitna nova revolucija v medicini,« je ob prvem testiranju genskega zdravila tedaj povedal ameriški zdravnik in genetik, vodja ekipe raziskovalcev, ki so razvili to zdravilo, pozneje poimenovan oče genskega zdravljenja.Na tem prvem testu je gensko zdravljenje upravičilo svojo revolucionarno terapevtsko moč. Okvarjeni imunski sistem Ashanti je začel delovati in zdravilo ji je rešilo življenje. Danes je stara 35 let, dokončala je študij in se poročila. Ta mejnik v zgodovini medicine je pokazal, da »čudežno« novo zdravljenje v obliki genskega zdravila lahko deluje. A v tistem trenutku zmagoslavja sodobne znanosti in medicine najbrž nihče ni pričakoval, da bo pot do genskega zdravljenja še zelo dolga, polna razočaranj, neuspehov in globokih padcev.Ko sta očeta sodobne genetike, slavna Britanecin Američan, v 50. letih prejšnjega stoletja z odkritjem strukture DNK, molekule življenja, naravi končno izmaknila eno največjih skrivnosti biologije in življenja samega ter dokazala, da je ta molekula, ki je prisotna v vsaki celici našega telesa, nosilka genetskega zapisa, so znanstveniki kmalu uvideli, da imajo v rokah tudi ključ do ozdravitve do tedaj neozdravljivih bolezni. Razvoj medicine je v zadnjih stotih letih namreč prinesel izjemen napredek pri zdravljenju (nalezljivih) bolezni, pri čemer sta bila meč in ščit zdravnikov antibiotiki in cepiva.Vendar je obstajala še ena vrsta bolezni, proti katerim medicina ni imela praktično nobene moči – genetske bolezni. Te so posledica okvare v genih samih, torej jih ne povzroča zunanji dejavnik, kot so patogene bakterije ali virusi, ampak so v telo dobesedno vgrajene. Bolezen je del in posledica genetskega ustroja posameznika, ki vsebuje fatalno napako. Te genetske okvare, ki so okvare v molekuli DNK, so večinoma nepredstavljivo majhne, podobne temu, kot bi v več deset metrov debeli enciklopediji napačno zapisali eno samcato besedo. In ta neznatno drobna napaka ima lahko skrajno tragično posledico smrtonosne genetske bolezni.Okvare v genih nastanejo zaradi mutacij in jih otroci lahko podedujejo od staršev, lahko pa nastanejo tudi spontano pred spočetjem ali po njem. V obeh primerih pa so te napake zelo redke z večinoma zelo tragičnimi posledicami izredno težkih in onesposabljajočih bolezni. Redke bolezni, ki so danes splošni javnosti veliko bolj znana vrsta bolezni kot pred nekaj leti, so večinoma genetske bolezni in večina teh bolnikov je otrok. Te bolezni nosijo pečat redkosti, neozdravljivosti in smrtonosnosti. V sodobnem času silovitega znanstvenega in tehnološkega napredka nas soočajo z nemočjo, ko za tisoče in tisoče redkih bolezni nimamo nobenega zdravila ali zdravljenja. Na to tragedijo nas je opomnil fantek, ki je s svojo zgodbo neozdravljive smrtonosne redke bolezni v našo družbo ponesel glas otrok z redkimi boleznimi in njihove usode. Malček je lani pri dveh letih in pol preminil za zelo redko genetsko boleznijo gangliozidozo GM-1, v svojem kratkem življenju pa je postal glasnik vseh otrok z redkimi boleznimi.Gensko zdravljenje je ta »čudežna« revolucionarna metoda zdravljenja, ki nosi potencial za ozdravitev teh doslej neozdravljivih krutih bolezni. Še več, gensko zdravljenje je tudi radikalna nova metoda za zdravljenje raka in nekaterih drugih bolezni. Rak je namreč tudi posledica napak v genih, vendar se te napake pojavijo v času življenja. Koncept genskega zdravljenja temelji na tem, da se pri tem načinu zdravljenja v telo vnese »zdrava« oblika gena, ki nadomesti okvarjen gen in telesu omogoča normalno delovanje. Kot teoretični koncept je ideja zelo preprosta, v praksi pa to žal še zdaleč ni tako enostavno. Največja in osnovna težava je v tem, kako gensko zdravilo – ki je večinoma dejansko majhen košček molekule DNK – spraviti v celice v telesu. Gensko zdravilo mora namreč priti v celico, da lahko izpolni svoje poslanstvo. Tu pa nastopi velika ovira. Celice molekul DNK ne spuščajo vase, zato jih je treba vanje nekako pretihotapiti.Ko sta ameriška raziskovalcainleta 1972 napisala članek Gensko zdravljenje za človeške genetske bolezni?, ki za mnoge pomeni začetek zamisli o genskem zdravljenju, so mnogi kmalu že imeli odgovor, kako ta nova DNK-zdravila pretihotapiti v celice. Prevozno sredstvo so našli v zelo nepričakovanih novih zaveznikih, virusih. Ti imajo namreč naravno sposobnost, da se prebijejo v notranjost celice, in jasno je bilo, da so na papirju idealni tihotapci za nova revolucionarna zdravila. To obliko genskega zdravila – košček molekule DNK, zapakirane znotraj virusa – je po osemnajstih letih raziskav in razvoja genske terapije kot prva na svetu prejela tudi Ashanti.A v tistem času, ko so nekateri že odpirali šampanjce in nazdravljali na svetlo prihodnost genskega zdravljenja, so to novo področje medicine kaj hitro prekrili temni oblaki. Izkazalo se je, da je molekule DNK tudi s pomočjo virusov skrajno težko spraviti v celice v telesu in mnogi so začeli obupavati nad tem, da je gensko zdravljenje sploh mogoče. Leta 1999 pa je 18-letniprejel poskusno gensko zdravljenje za redko genetsko bolezen, pri kateri je okvarjen pomemben jetrni encim. Štiri dni po prejemu zdravila je zaradi smrtonosnega imunskega odziva telesa na zdravljenje umrl. Primer je tako v strokovni kot v splošni javnosti sprožil šok in burno reakcijo, ki je bila tako močna, da sta bili pod velik vprašaj postavljeni varnost in prihodnost genskega zdravljenja. Številni upi o novi medicinski revoluciji so se razblinili kot milni mehurčki.Kljub temnim obetom, skepticizmu, mnogim oviram in neuspehom pa so mnogi raziskovalci v svojih laboratorijih nadaljevali z razvojem genskega zdravljenja. V začetku novega tisočletja so se začeli znova kazati prvi žarki obnovljenega upanja. Leta 2003 je bilo na svetu odobreno prvo gensko zdravilo – gendicin – za zdravljenje raka glave in vratu. Čeprav so bili v genetiki vedno prvi Američani, pa je bilo to prvo komercialno uspešno gensko zdravilo odobreno na Kitajskem (za prvo odobreno gensko zdravilo se namreč pogosto šteje tudi fomivirsen, ki je bilo leta 1998 odobreno v ZDA, vendar je bilo zatem kmalu umaknjeno s trga).Evropska unija je dobila prvo odobreno gensko zdravilo šele leta 2012, glybero, za zdravljenje ultra redke genetske bolezni, pomanjkljivost lipoprotein lipaze. Čeprav je bila glybera proslavljena kot zmagoslaven trenutek genskega zdravljenja, je doživela komercialni polom. Tedaj je bilo to s ceno milijon evrov najdražje zdravilo na svetu, vendar so ga čez nekaj let ukinili, ker zanj ni bilo dovolj bolnikov. Zatem so le sledile ZDA, ki so svoje prvo gensko zdravljenje odobrile leta 2017. To je bilo zdravilo kymriah za zdravljenje krvnega raka – akutne limfoblastne levkemije.Trenutno je na svetu odobrenih okrog dvajset genskih zdravil, od tega jih je Evropska agencija za zdravila (EMA) trenutno v Evropski uniji odobrila šest: imlygic (za zdravljenje tumorjev melanoma), strimvelis (za zdravljenje sindroma hude kombinirane imunske pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja adenozin deaminaze, cena okrog 660.000 evrov), kymriah (440.000 evrov), yescarta (za zdravljenje nehodgkinovega limfoma, 350.000 evrov), luxturna (za zdravljenje genetske okvare mrežnice, 560.000 evrov) in zynteglo (za zdravljenje genetske krvne bolezni beta talasemije, 1,6 milijona evrov), pet tovrstnih zdravil pa je na stopnji presojanja ustreznosti. Ob posredovanju tega podatka so nam iz EME ob tem zapisali: »Gledano v celoti je vidno povečanje v številu vlog za odobritev naprednih zdravil. Večino le-teh predstavljajo genska zdravila.«V eni najbolj prestižnih in uglednih znanstvenih revij Nature so decembra lani izdali posebno prilogo z naslovom Revolucija DNK zdravil in v njej zapisali, da se je doba genskega zdravljenja končno začela. »Zdravila, ki posegajo v kodo življenja, po neuspešnem začetku končno spreminjajo življenja,« so zapisali. »Po skoraj pol stoletja je koncept genske medicine postal realnost.«Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) je lani napovedala, da pričakuje, da bo do leta 2025 vsako leto odobrenih do dvajset novih celičnih in genskih zdravljenj. Kot so konec januarja letos v agenciji zapisali v izjavi za javnost: »To je ključen čas za gensko zdravljenje. Agencija v naslednjih letih pričakuje veliko novih odobritev, kar dokazuje več kot 900 vlog za preiskovana nova zdravila za klinične študije, ki potekajo na tem področju.« Vodja agencije FDAje izjavil: »Rast inovativnih raziskav in razvoja produktov genskega zdravljenja je vznemirljiva tako za zdravnike, znanstvenike in nadzorne agencije. Ta zdravila, ki so bila nekoč samo pojem, hitro postajajo terapevtska realnost za vse večje število bolnikov z različnimi boleznimi, vključno z redkimi genetskimi in avtoimunskimi boleznimi.«Nov vzpon genskega zdravljenja, za katero mnogi pravijo, da je novo rojstvo doživelo leta 2017, je posledica vrtoglavega razvoja genetike, molekularne biologije in biotehnologije v zadnjih desetletjih ter vztrajnosti znanstvenikov, ki jim je uspelo razviti varna in učinkovita prevozna sredstva za vnos genskih zdravil v celice v telesu, pri tem pa so rešitev našli v majhnih virusih, imenovanih z adenovirusi povezani virusi (AAV), ki so bili odkriti že davnega leta 1965.Obstajata dva osnovna načina genskega zdravljenja. Pri prvem, najpogostejšem, se gensko zdravilo vnese neposredno v telo. Tovrstno zdravljenje je dobil tudi vsem znani fantek, ki je imel redko genetsko bolezen, spinalno mišično atrofijo. Pri drugem načinu pa se osebi najprej iz telesa odvzamejo celice, v katere v laboratoriju vstavijo gensko zdravilo, nato pa te gensko spremenjene celice vstavijo nazaj v telo bolnika. Ta drugi način je precej bolj zahteven, saj je treba bolniku pred vnosom njegovih gensko spremenjenih celic »uničiti« imunski sistem, kar se naredi s kemoterapijo. Tovrstno zdravljenje je prejel fantekiz okolice Lenarta, ki je v Italiji prejel poskusno gensko zdravljenje za zelo redko genetsko bolezen metakromatsko levkodistrofijo.Gensko zdravljenje pa prinaša tudi drugo, veliko bolj kontroverzno plat, ki je prepredena z etičnimi vprašanji. Prva od teh je zelo visoka cena teh zdravil, kar smo Slovenci v živo spoznali lani jeseni, ko smo za Krista zbirali dva milijona evrov za novo gensko zdravilo zolgensma, ki ga je FDA odobrila maja 2019. Druga odobrena genska zdravila trenutno stanejo med 350.000 in 1.600.000 evrov. To so astronomsko visoke cene za zdravila, zaradi česar se porajata vprašanji, zakaj so ta zdravila tako draga in kako si jih bodo lahko ljudje oziroma zdravstvene zavarovalnice privoščile?Če znanstveniki in agencije za zdravila napovedujejo, da bo v naslednjih letih in desetletjih na trg prišlo veliko novih genskih zdravil za različne genetske in rakave bolezni, je zelo smiselno vprašanje, ali imamo v Sloveniji sistem, ki bo sposoben ta zdravila državljanom omogočiti. Čeprav so redke bolezni redke in prizadenejo enega na nekaj tisoč ali celo milijonov posameznikov, pa se po ocenah od 1 do 3 odstotke otrok rodi z genetsko napako oziroma boleznijo, saj je teh bolezni več tisoč. To pomeni, da je skupno število teh bolnikov veliko.Kljub velikemu upanju in svetlim napovedim za prihodnost pa čas znanstvenih raziskav in odločitev agencij za zdravila ter otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin teče z bistveno različnimi hitrostmi. Medtem ko raziskovalci, zdravniki in regulatorji čas štejejo v letih, ga starši otrok z redkimi boleznimi štejejo v urah in dnevih, ko so njihovi otroci še z njimi in se borijo z boleznijo. Za preštevilne bodo genetska zdravila, tudi če in ko bodo prišla, prišla prepozno. Otroci z redkimi boleznimi po svetu umirajo vsak dan in umirajo tudi v Sloveniji.Zato je enako pomembno, da kot družba vse napore usmerimo v to, da ne gledamo stran ali čakamo samo na zdravila prihodnosti, ki mogoče nekoč bodo, ampak da otrokom z neozdravljivimi boleznimi že danes omogočimo najboljšo možno oskrbo, četudi jih ne moremo pozdraviti. Omogočimo jim paliativno oskrbo, ki je medicinska oskrba bolnikov z neozdravljivimi in smrtonosnimi boleznimi. Zato v Društvu Viljem Julijan ob letošnjem svetovnem dnevu redkih bolezni, ki ga obeležujemo 28. februarja, izpostavljamo poziv, da v Sloveniji v najkrajšem možnem času celostno uredimo in vzpostavimo pediatrično paliativno oskrbo. Osnova tega pa je formalizacija tima za paliativno oskrbo na Pediatrični kliniki v UKC Ljubljana.Naj nam bo mar za vsako človeško življenje. Ti otroci, ki so najšibkejši med nami in za katere ni zdravila ali zdravljenja, nam namreč nastavljajo ogledalo in kažejo, kje smo kot ljudje in kot družba.Dr. Nejc Jelen je doktor biokemije in molekularne biologije ter predsednik Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan.