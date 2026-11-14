Geolog, naravovarstvenik, domoljub

Dr. Stanko Buser je bil po duši domoljub, ljubitelj narave, ki je neskončno ljubil slovensko zemljo. To je dobesedno živel, saj je bil terenski geolog. Rodil se je na Ponikvi pri Šentjurju, kjer je tudi pokopan. Že zelo mlad se je seznanil s posebnostjo redke velikonočnice na Boletini, ki danes spada v zavarovano območje Nature 2000. Omenjeno rastišče je ena izmed točk pohodniške poti, ki so jo Ponikovljani poimenovali Kraška vodna učna pot Stanka Buserja in je zanimiv način predstavitve osamelega okoliškega kraškega sveta. Pot vodi tudi mimo Buserjeve rojstne hiše. Na usmerjevalnih tablah je podoba fosilne školjke Pironaea buseri, ki jo je po njem imenovala beograjska paleontologinja Desa Pejović. Kraj Ponikva je zaradi številnih pojavov izginotja vode v ponore – ponikve dobil tudi ...