Geopolitika, kultura, demografija, statistika in virus

Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca razglasila pandemijo koronavirusa oz. prehod epidemije, ki je izbruhnila v Wuhanu na Kitajskem, v dimenzije, ki ogrožajo večino sveta. Po dobrih treh mesecih lahko opazujemo, kako so se posamezne države in regije spopadale z njo.Ukrepi po državah in regijah ob soočenju s pandemijo covida-19 so si bili večinoma podobni: karantena, zapora mej, omejitev gibanja, potovanja in zbiranja, prenehanje nekaterih poslovnih dejavnosti. Edini državi v Evropi, ki nista šli po tej poti, sta Belorusija in Švedska (v tem smislu bi ju bilo zanimivo primerjati). Za nekaj držav imamo premalo informacij ...