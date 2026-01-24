Gestapo, kletke za migrante in vojna proti človekovim pravicam. To so ZDA

Teden dni s Kerry Kennedy, hčerjo Roberta F. Kennedyja v Čilu. Na večerjah in pogovorih ob kavi. Najprej tri dni v Punta Arenasu v Patagoniji. V slikovitem mestu ob Magellanovi ožini, ki je bila do odprtja Panamskega prekopa pravzaprav najkrajša plovna pot med Atlantskim in Tihim oceanom. In potem še tri dni v Santiagu.

Na petnajsti izvedbi izjemnega dogodka Congreso Futuro, kongres prihodnosti, so se najuglednejši intelektualci, znanstveniki, pisci, filozofi, Nobelovi nagrajenci in politiki z vseh koncev sveta resno (samo)spraševali, kam pravzaprav gre naš svet. Kako iz uničujoče krize, iz katere skorajda ni več videti izhoda? Kerry Kennedy, hči Roberta F. Kennedyja in nečakinja predsednika Johna F. Kennedyja, je imela čast, da je prva nagovorila letošnji jubilejni Congreso Futuro.

Kerry Kennedy, ki je že več kot štiri desetletja neutrudna borka za človekove pravice in predsednica organizacije Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, poimenovane po njenem očetu in mami, je po dolgem času znova obiskala Santiago. Prvič je bila tu oktobra 1988, ko je bila opazovalka na prelomnem referendumu, na katerem so Čilenci odločali o usodi generala Pinocheta. Bo ostal na oblasti ali ne? Se bo nadaljevala represija ali bodo končno le zmagale svoboda, demokracija in človekove pravice?