Portret tedna: Gianni Infantino, car svetovnega nogometa

Kot predsednik Fife, svetovne nogometne organizacije, Gianni Infantino med svetovnim prvenstvom tretjič sedi v častni loži. Prvič je v predsedniški loži sedel med prvenstvom v Rusiji leta 2018, drugič med prvenstvom v Katarju leta 2022. Tretje prvenstvo, na katerem sedi kot predsednik, bi trdili kritiki, je polomija. Gianni Infantino je dovolil, da so Združene države Amerike, ena od treh gostiteljic prvenstva, šikanirale reprezentanco Irana. Reprezentanco, katere država je v vojni z gostiteljico prvenstva. In še to se je pripetilo, da je Gianni Infantino dovolil nekaj, kar se zdi nepojmljivo. Ko je napadalec ZDA Folarin Balogun pohodil gleženj bosanskega branilca Tarika Muharemovića in bil za prekršek kaznovan z rdečim kartonom, je bil ob pričakovanju predsednika države gostiteljice ...