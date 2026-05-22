Giora Eiland, strateg slovenskih volitev

Upokojeni izraelski general je krojil geografijo Bližnjega vzhoda in tudi slovenske volitve.

Giora Eiland, upokojeni generalmajor izraelske vojske, je 10. decembra lani pripotoval v Slovenijo. Decembra 2026 je Slovenijo obiskal še dvakrat. Na drugi in tretji obisk se je pripeljal z zasebnim letalom. Februarja letos je Ljubljano obiskal še četrtič v treh mesecih. Potrjeno je, da je med postanki v Ljubljani večkrat obiskal sedež Slovenske demokratske stranke, stranke, ki sestavlja novo slovensko vlado. In znano je, da je Giora Eiland tesno povezan z izraelskim podjetjem Black Cube, podjetjem, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo. Menda s poslovno obveščevalno dejavnostjo, kot piše na spletni strani. Podjetje Black Cube je bilo dejavno, denimo, ko je hollywoodski mogotec Harvey Weinstein, obtožen spolnih prestopkov, hotel diskreditirati priče, ki so bile pripravljene razkriti ...