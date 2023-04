Giorgia M. in antifašizem

V kolumni preberite:

Medtem ko sta se na gradu Brdo sestali vladni delegaciji Slovenije in Hrvaške z Robertom Golobom in Andrejem Plenkovićem na čelu, ko se zdajšnji in nekdanji premier prerivata za prestiž in je Janez Janša obiskal Kijev malo pred tem, ko je tja odšel predsednik vlade – Italija revidira zgodovino. Ministrska predsednica Giorgia Meloni utrjuje enostransko interpretacijo polpreteklosti in cementira pozabo fašizma. Tukajšnja diplomacija ni opazila, kaj se dogaja na zahodni meji.

Ob 79. obletnici nacistično-fašističnega pokola v Ardeatinskih jamah na obrobju Rima, kjer je bilo 24. marca 1944 ustreljenih 335 talcev, večinoma antifašistov, je spet obudila vse sestavine mita italiani-brava-gente, Italijani so dobri ljudje; pravljičenje poznamo: strašna zgodovina se je dogajala mimo njih, Italijani so narod, ki ne izvaja nasilja, so nedolžni in niso krivi za nič. »Ubiti so bili samo zato, ker so bili Italijani« – je isto izrazoslovje, kot ga italijanska politika uporablja za fojbe, premierka instrumentalizirala ob omenjeni komemoraciji.