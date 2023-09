Giovanna Bertazzoni: Postavitev cene umetnini je matematična igra

V nadaljevanju preberite:

Giovanna Bertazzoni je umetnostna zgodovinarka, še posebej naklonjena prefinjenim delom na papirju. Splet okoliščin jo je iz muzejskih voda privedel v posel – na več vodilnih položajev v dražbeni hiši Christie's in k vpletenosti v nekaj najodmevnejših prodaj (zbirk) umetniških del, kot sta ikonični klimt in zbirka soustanovitelja Microsofta Paula Allena, ki je v enem večeru dosegla rekordne 1,5 milijarde dolarjev.

Z njo smo se pogovarjali o smernicah na trgu umetnin, o navzočnosti in aktivnosti mladih na njem, o tem, kaj umetninam določa ceno, kaj se s trgom dogaja v času kriz, kako pri tem trenutno kaže ruski in ukrajinski umetnosti ter pomenu odnosov pri pridobivanju in prodaji dragocenih zasebnih zbirk.