Glasne maše klečalcev za tiho krepitev patriarhata

Vsako prvo soboto v mesecu se na Trgu bana Jelačića v Zagrebu in v nekaterih drugih hrvaških mestih zbere skupina moških. Včasih jih je le nekaj deset, spet drugič tudi več kot sto. Generacijsko pripadajo različnim skupinam. Ni jasno, ali so samski ali poročeni. Pokleknejo in molijo rožni venec. Obračajo se k Bogu in ga prosijo, da bi hrvaško ljudstvo končno spregledalo, se spreobrnilo in moškega v družini (spet) postavilo za duhovno avtoriteto. Prosijo za žensko čistost, nasprotujejo pravici do splava, klanjajo se domovini. Režiserka in novinarka Karla Jelić je v moških, ki klečijo in javno izražajo svoje konservativne poglede na svet ter širijo versko-politično agendo, začutila odličen material za kratek dokumentarni film. Tiha maša je na letošnjem 32. Sarajevskem filmskem festivalu ...