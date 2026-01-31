Gledališče se vedno zgodi v skupnosti, tudi ko gre za smrt

V pogovoru o njeni knjigi Gledališče in žalovanje sva se s Petro Pogorevc dotaknili vprašanj, kako gledališče govori o smrti in odsotnosti, kakšno vlogo ima pri oblikovanju skupnostnega spomina ter kako lahko kritiški in esejistični pogled preseže analizo predstav ter postane etična gesta pozornosti.

Začniva pri smrti: gledališče je prostor, v katerem se smrti ne skriva, ampak se jo uprizarja. Ravno v tej lažnosti, ki deluje bolj resnično od resničnosti, se dotaknemo nečesa, kar nam je v življenju skoraj nedostopno. Smrt v gledališču nam omogoča, da jo gledamo, preživimo, se z njo srečamo, ne da bi nas zares izničila. Je nekakšen varen rob prepada.

Mislim, da smrt tako močno učinkuje v gledališču zaradi soprisotnosti nastopajočih in občinstva. Seveda je vse skupaj stvar uprizoritvenega okvira, tihega dogovora, konvencije, da gledalec verjame igralcu. Ampak prav faktor živosti po mojem gledalca pripravi do tega, da lahko v gledališču vse doživi tako intenzivno, kot da je resnično. To, kar vidi, lahko ostane z njim zelo dolgo – ali celo vse življenje.

Ta magični trenutek, v katerem igralec na odru prepričljivo odigra smrt – tako prepričljivo, da verjameš, da padeš noter, da lahko zajokaš, da za trenutek občutiš izgubo, ki ni resnična oziroma je resnična samo v svojem dispozitivu –, no, ta trenutek je v bistvu krhek, kajti kadar se smrt zares zgodi, skupaj z igralcem umrejo vse njegove vloge in uprizoritve, ki jih je ustvaril.

V gledališču večinoma uprizarjamo fiktivne smrti, ki so lažne, zaigrane. Redko govorimo o resnični izgubi. Kadar žalujemo, posegamo po drugih medijih. Naročimo kip, povečamo fotografijo iz kakšne impresivne vloge, napišemo knjigo o nekom, po njem poimenujemo nagrado ali dvorano ... Mene pa je v doktorski disertaciji in kasneje v knjigi zanimalo to, kako lahko gledališče žaluje z lastnimi sredstvi. Kako torej žaluje skozi uprizarjanje.

Leta 2017 sta umrla Gašper Tič in Jernej Šugman. Pretreslo me je do dna. Oba sem dobro poznala, pogrešala sem ju in ju še vedno. Hkrati sem po tihem žalovala za njunimi vlogami in uprizoritvami. Kar nekaj časa sem imela občutek krivde: zakaj žalujem tudi za tem, kar sta ustvarila, ne samo za njima kot osebama? Obenem sem razmišljala, kaj bi bilo mogoče s tem narediti na odru.