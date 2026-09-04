Globalizacije ni konec. A trčila je ob meje rasti

Vse bolj očitno postaja, da globalizacija ne predstavlja končne rešitve za človeštvo. Pozornost se vse bolj usmerja k prednostim bližine in samozadostnosti oziroma avtarkije. Večji pomen dobivata prostorska bližina in vprašanje, koliko lahko lokalni viri nadomestijo oddaljene. Pojavljajo se kritični pogledi, ki opozarjajo na omejitve in postopno izčrpanost globalizacije kot osrednjega procesa sodobnih družbenih sprememb, čeprav se razlage aktualnega razvoja med seboj razlikujejo. Publikacija International Banker ugotavlja: »Obdobje deglobalizacije je nedvomno že nastopilo« (2020). Literatura kaže, da je globalizacija vrhunec dosegla v obdobju med letoma 1990 in 2000, njen najizrazitejši upad pa se je začel po letu 2021. Kljub temu prevladuje ocena, da globalizacija »ni umrla, temveč ...