Globalni šerifi se ne zgražajo, le ljubosumni so drug na drugega

Vsi vemo, da gre za nafto. In za zlato, diamante in kobalt. Ena največjih zakladnic našega planeta je pod površjem območja Arco Minero del Orinoco, kjer v ilegalnih rudnikih pod nadzorom Madurovih sorodnikov in drugih najbližjih pajdašev kopljejo dragoceno rudo in jo nato izvažajo v Rusijo, Iran, Kitajsko, Sirijo, Turčijo …

V eno smer gredo naravne surovine, v drugo vreče denarja, dobički pa pristanejo v izbranih žepih. Edina prava investicija je krepitev vojske in policije, s čimer so zgradili državo v državi in poskrbeli, da so na ključnih položajih represivnega, političnega in pravosodnega sistema zgolj preverjeni partijski obrazi.

Madurov režim ima dovolj denarja, da bi vsem prebivalcem omogočil bistveno boljše življenje, obenem bi lahko zdravila (namesto orožja) nabavljal pri Rusiji in Kitajski. Vendar je stanje tako slabo, da v Venezueli umirajo zaradi povsem ozdravljivih bolezni ali ker v danem trenutku ni na voljo nobenega reševalnega vozila, ki bi prišlo po ponesrečence v prometni nesreči.