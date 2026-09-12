Gloria Steinem (1934–2026): pravice žensk nikoli niso za vedno osvojene

Umrla je stara dvaindevetdeset let. Skoraj stoletje je Gloria Steinem gledala, kako se svet spreminja, in dovolj dolgo je živela, da je lahko videla tudi, kako se zgodovina vrača po reči, za katere smo mislili, da smo jih že rešili, ker da je zdaj vse tako, da je prav. Ni.

Žensko telo še vedno ne pripada samo ženski. Da svoboda, za katero moraš prosjačiti, ni svoboda. Da enakost ni prijazna naklonjenost močnejšega do šibkejšega, ampak odprava razmerja, v katerem je nekdo lahko močnejši že samo zato, ker se je rodil kot moški. In da pravice niso nekaj, kar zgodovina enkrat osvoji in potem ostanejo za vedno.

A najprej k njenemu liku.

Po diplomi na prestižnem Smith Collegeu je leta 1956 dobila štipendijo in se za dve leti odpravila v Indijo. Seznanila se je z lokalnim aktivizmom, nenasilnim načinom odpora in modelom »pogovornih krogov brez hierarhije«, kar je kasneje močno vplivalo na način njenega feminističnega organiziranja.

Življenje Glorie Steinem je bilo polno paradoksov, gorkih ironij, poiščite ga v njenih knjigah. FOTO: Jordan Tovin/Reuters

Po vrnitvi v ZDA je sodelovala z organizacijo Independent Research Service. Pomagala je organizirati udeležbo ameriških študentov na svetovnih mladinskih festivalih v tujini, ki so bili pod vplivom sovjetskega bloka.

Leta 1963 se je za revijo Show pod krinko zaposlila kot Playboyeva zajčica in zakorakala naravnost v srž mehanizma seksualizacije in izkoriščanja žensk. Playboyeva zajčica v tistih časih, nemara je še danes tako (?), ni bila oseba. Bila je vlažna fantazija, za slo pogleda oblečena v uniformo, imela je mehka ušesa, seksi buhteč repek, steznik, ki je vabil k razvezu, in bleščeč nasmeh. Gloria Steinem se je oblekla v to fantazijo in nato iz njene notranjosti opisala delo, surovo disciplino, pot denarja in poniževanje, potrebno za njeno proizvodnjo. Njena prelomna reportaža A Bunny's Tale je postala zgodnji primer preiskovalnega novinarstva, ki je žensko izkušnjo obravnavalo kot vprašanje dela, moči in ekonomije.

Ženska, ki so jo tako radi opazovali – bila je neusmiljeno lepa, jp –, je vrnila pogled, ni ga umaknila, potem ga je usmerila nazaj proti gledalcu. Gre za eno temeljnih gest emancipacije.

Milijonom žensk je pomagala dati besede za stvari, ki so jih čutile, vendar jih niso znale poimenovati. Ko nekaj dobi ime, postane vidno. Ko postane vidno, se je o tem mogoče pogovarjati.

Pozneje je soustanovila Ms., sodelovala pri ustanovitvi National Women's Political Caucus, zagovarjala amandma o enakih pravicah, Equal Rights Amendment, in reproduktivne pravice, pomagala graditi feministične organizacije, pisala, govorila, potovala in organizirala.

Pomemben del njenega dela je bilo povezovanje feminizma z vprašanji rase in razreda. Sodelovala je z Dorothy Pitman Hughes, Florynce Kennedy in drugimi temnopoltimi feministkami ter vztrajala, da emancipacije žensk ni mogoče ločiti od boja proti rasizmu in ekonomski neenakosti.

Največji dosežek feminizma drugega vala, njene generacije torej, morda niti ni bil v tem, da je ponujal nove odgovore. Spreminjal je vprašanja. Kar ni bilo nezanemarljivo, nikakor: zakaj ženska opravlja določeno delo? Zakaj je zanj plačana manj kot moški? Zakaj je strah pred posilstvom razumljen kot ženski problem in ne kot problem družbe, ki proizvaja posiljevalce? Zakaj je materinstvo predstavljeno kot instinkt, očetovstvo pa kot izbira?

Zakaj? Zakaj pristajamo na kulturno fantazmo, blodnjo, da je ženska brez otrok tragična figura? Koliko časa bo treba to še ponavljati? Da te ženske niso prazne ali polne napačnih stvari. Da niso odpovedale. Da je še kako prav, da si mnoge med njimi, same ali skupaj s partnerji, partnerkami, življenje predstavljajo drugače kot ostali?

Tako je, kolikor sem jo poznala, razmišljala tudi Gloria. Ja, ni imela otrok.

In kaj potem. In kaj potem?!

Učila nas je, da poimenovati nekaj pomeni prekiniti njegovo samoumevnost. Kar je bilo »zakonska težava«, je postalo nasilje. Kar je bilo »spogledovanje«, je lahko postalo nadlegovanje. Kar je bilo »ženska dolžnost«, je postalo neplačano delo. Kar je bilo »naravno«, se je nenadoma pokazalo kot zgodovinsko. In vse, kar je zgodovinsko, bi lahko bilo drugače. Mar ne?

Sodelovala je tudi pri ustanovitvi Women's Action Alliance, ki je podpirala lokalne feministične projekte in se ukvarjala z diskriminacijo v izobraževanju in pri zaposlovanju, ter pozneje Choice USA, organizacije, namenjene reproduktivnim pravicam mladih.

Žensko telo je znova postalo ozemlje, o katerem bi radi odločali zakonodajalci, sodniki, politična gibanja in verske institucije.

Pisala je knjige, ki so postale del ameriškega feminističnega kanona: Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Revolution from Within, Moving Beyond Words in pred nekaj leti avtobiografsko My Life on the Road, o kateri sva se pogovarjali v Cornwallu. Njeno pisanje je desetletja vztrajalo pri isti, na videz preprosti tezi: da tisto, kar se ženski dogaja doma, v postelji, službi, zakonu ali lastnem telesu, ni nujno zasebna togota, ampak lahko razkriva politično strukturo.

Ampak ljudje so hoteli obraz.

Vsako množično politično gibanje potrebuje obraze, čeprav se začne z zahtevo, da bi obraze nehali zamenjevati za idejo. Gloria Steinem je bila desetletja obraz ameriškega feminizma: velika očala, dolgi lasje, miren glas, fotogenična neposlušnost. Mediji so jo lahko prepoznali, fotografirali, občudovali in s tem naredili natanko tisto, proti čemur je protestirala: politično misel ženske so spremenili v žensko, ki jo je prijetno gledati.

To protislovje je razumela in ga uporabila. Začela je spreminjati razmerja med izkušnjo in jezikom. Milijonom žensk je pomagala dati besede za stvari, ki so jih čutile, vendar jih niso znale poimenovati. Ko nekaj dobi ime, postane vidno. Ko postane vidno, se je o tem mogoče pogovarjati. Ko se o nečem začne pogovarjati, zasebna stiska lahko postane politična zahteva. Ta revolucija se ni vedno dogajala na ulici. In nismo je videli na televiziji, kot jo lahko danes. Včasih se je zgodila za kuhinjsko mizo, ko je ženska prvič udarila po mizi: morda pa težava ni v meni!

Tudi zato, ko gre za Glorio Steinem, ki sem jo v New Yorku prvič srečala še kot najstnica, ne morem spisati običajnega nekrologa, ki nekako predpostavlja, da se je neko življenje zaključilo in da zdaj lahko (kdo nam daje to pravico?) čez palec ocenimo, kaj je ostalo za njim. Pri njej tega preprosto ne morem storiti. Naštevati in metati v zakurjeni kres gum, da bo naštevanje dosežkov bolj zažarelo.

Barack Obama ji je podelil predsedniško medaljo svobode. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Bitke, za katere se je borila, se vračajo. Tu so. Bijemo jih. Pravica do splava, ki jo je njena generacija pomagala izboriti, v Združenih državah ni več ustavno zagotovljena. Tudi v Evropi ne.

Jezik o »naravni« vlogi žensk se prav tako vrača z oholo samozavestjo. Prisluhnimo za trenutek blebetanju politike, vse je jasno. Žensko telo je ponovno postalo ozemlje, o katerem bi radi odločali zakonodajalci, sodniki, politična gibanja in verske institucije. Le način distribucije se je spremenil, starih idej nam danes ne vsiljujejo več samo s prostora med glavno ladjo cerkve in prezbiterijem, ampak tudi s sodobnih prižnic, vseh sort platform.

Tako je.

Življenje Glorie Steinem je bilo polno paradoksov, gorkih ironij, poiščite ga v njenih knjigah. A morda je bila največja ironija v njem ta, da je doživela svet, ki ga je pomagala spremeniti, in nato še svet, ki je začel preverjati, koliko teh sprememb lahko znova izniči.

Razumela je, da napredek nima spomina. Institucije tudi ne. In pravice takisto. Nobena pridobljena svoboda se zjutraj ne zbudi in sama poskrbi za svoje nadaljevanje. Za to smo potrebni ljudje. Gloria je bila ena izmed njih. Ena najbolj dragocenih. Generacije, ki so sledile njeni, so podedovale rezultat. Ne boja. Zato naprej! Ni miru za jekleno pest!