Najprej je vibracija. Še preden se iz nje izlušči ton, še preden jo prepoznamo kot melodijo, preden jo razum umesti v ritmični vzorec in ji pripiše čustveno vrednost, je glasba fizikalni dogodek. Gibanje zraka, nihanje snovi, pritisk na telo. Nekaj, kar obstaja neodvisno od naše sposobnosti, da to slišimo. Nenavadno, kako vztrajno smo glasbo pripisovali enemu samemu čutu. Sluhu. Kot da bi se njena resničnost končala tam, kjer se konča sluh. Kaj pa, če je zgodovina glasbe tudi zgodovina napak postavljenega vprašanja? Če bi se namesto tega, kaj slišimo, vprašali, kaj občutimo? Sub_Bar, projekt, ki je nastal v interdisciplinarnem okolju platforme Eufonia, se ukvarja prav s tem premikom. Njegovo izhodišče ni poskus, da bi gluhim približali glasbo, kakršno poznamo slišeči, ampak zamisel, da je ...