Gnojnica ne povečuje političnega pridelka

Abdul El-Sayed, epidemiolog iz Detroita, je bil tarča. Kot da bi v vodni top nalili gnojnico in z njo brizgali v njegov obraz. Poslušati je moral, da je povezan s teroristi. Da je član Muslimanskih bratov. Da je nevarni radikalec. Džihadist. Antisemit. Da sovraži ženske. Abdul El-Sayed je kandidiral za ameriški senat. Če bi obstajala naprava, ki bi merila, koliko gnojnice so zlili na kakšnega kandidata med ameriškimi vmesnimi volitvami, bi bil Abdul El-Sayed na zmagovalnem odru. No, morda ne bi zmagal. Morda je več gnojnice absorbirala Amy Acton, kandidatka za guvernerko ameriške zvezne države Ohio. Morda kdo tretji. A pri kandidaturi Abdula El-Sayeda in številnih drugih se je zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Tisti, ki so ga žalili, tisti, ki so za zlivanje gnojnice porabili milijone ...