Godba in revolucija v vmesnem prostoru

Kontrast je silovit. Na eni strani mrki policaji, mrki predsednik Emmanuel Macron. Na drugi strani, na pariškem Trgu republike, pod Spomenikom republiki, dirigent Étienne Jarrier energično vodi Orkester novega sveta, ko ta nažiga svežo uporniško himno mladih: Dve strasti imam. Godbo in revolucijo. Policaji mahajo s pendreki, Étienne maha z roko. Niti taktirke nima. Policaji imajo na hrbtih svoje identifikacijske številke, Étienne ima na rdečem hudiju izpisano besedo Hope, upanje. Policaji korakajo, mladi plešejo. In pojejo. Zvonko Černač mrko razlaga, kako bo vladajoča koalicija organizacijam, ki se financirajo iz tujine, prepovedala sodelovanje v referendumskih in volilnih kampanjah. Znanka Nike Kovač Černačevi stranki iz tujine nakaže donacijo za referendumsko kampanjo. En evro. Težko ...