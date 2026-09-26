Gospa Profesor, ki ostaja vsem v navdih

V spominskih zapisih ob visokih obletnicah so največkrat našteta biografska dejstva. Naštevanje funkcij, dosežkov, publikacij, nagrad in priznanj profesorice Aleksandre Kornhauser Frazer – danes, 26. septembra 2026, mineva sto let od njenega rojstva – pa ne zadostuje.

Aleksandra Kornhauser Frazer je bila mnogo več kot vsota dejstev o njenem življenju, polnem dogodkov, izzivov in poti. Mnogim nam je bila v navdih in učiteljica – z odločilnim vplivom na številne življenjske poti. Zgodb o njenem življenju je dovolj za debelo knjigo, ampak to nalogo je s svojim zadnjim, avtobiografskim delom izpolnila že sama. Zato naj tu napišem le nekaj utrinkov, ki morda niso najbolj povezani med seboj, a predstavljajo nekaj spominov na gospo Profesor. Da si v besedah kar čutil spoštljivo veliko začetnico, ko smo jo njeni sodelavci omenjali.

Prvič sem jo srečal v živo leta 1979, na podelitvi nagrad zmagovalcem tekmovanja iz kemije v okviru gibanja Znanost mladini. Že tedaj je bila legendarna. O njej sem slišal spoštljivo govoriti svojo učiteljico kemije, ki je pri njej diplomirala. Pa zgodbe mojega očeta in njegovih kolegov, ki so jo poznali kot nekdanjo podpredsednico vlade, ki se je kot levinja borila za področje družbenih dejavnosti, ki jim je načelovala. In seveda prek učbenikov kemije, ki so bili z ilustracijami Boža Kosa čisto drugače privlačni od ostalih. Postavila je temelje kemijskega izobraževanja, cele generacije učiteljev in profesorjev kemije so šle skozi njene roke.

Njeno delo pri popularizaciji naravoslovja in kemije med mladimi in za mlade je imelo za posledico veliko zanimanje za naravoslovje med osnovnošolci in srednješolci. Nekateri v akademskih krogih so se nad tem zmrdovali, češ, to ni prava znanost. Njen odgovor je bil: kaj pa naj bi bila naloga znanosti, če ne prenašanje znanja in navdušenja nad znanostjo na nove generacije? V mojem primeru ji je to v celoti uspelo. Pri podelitvi nagrade me je, sedmošolca, nagovorila z besedami: »Mladi bodoči kolega.« In sem to, sčasoma, postal. Pa zdaleč nisem edini. Tudi prof. dr. Roman Jerala, denimo, je napisal, da je njegovo osebno pot v kemijo utrdilo prav sodelovanje v raziskovalnih nalogah v srednji šoli v okviru gibanja Znanost mladini in nagovor prof. Kornhauserjeve s podelitve nagrad.

Pri delu je bila perfekcionistka in ni prizanašala ne sebi ne drugim. FOTO: Jože Suhadolnik

Naslednje srečanje je bilo kakih deset let kasneje, ko nam je v zaključnem letniku študija kemije predavala o kemiji naravnih spojin. To je bilo področje njene prve kemijske specializacije, na katerem je desetletja prej tudi doktorirala. A že tedaj je imela kar nekaj novih področij interesa: že prej omenjeno kemijsko izobraževanje, povezovanje informacijskih metod v naravoslovju in vprašanja varovanja okolja, ki konec osemdesetih let še niso bila v fokusu. Poleg tega je vodila mednarodni center Unesca za kemijske študije, ki je organiziral številne seminarje, na katere so prihajali izjemno zanimivi strokovnjaki z vsega sveta. Povabila me je, da se vključim v to dinamično okolje. Najprej kot demonstrator pri predavanjih, pa kot diplomant pod njenim mentorstvom ter nato kot asistent in mladi raziskovalec. Seveda sem z navdušenjem sprejel. Tako se je začelo dobro desetletje dela v njeni skupini.

Zahtevna mentorica

Deset let. Dolga doba, med katero sem s profesorico Aleksandro Kornhauser (Frazer je dodala malo kasneje) tesno sodeloval. Kot mentorica in predstojnica je bila zahtevna, njenega tempa ni zdržal vsak. Smo pa imeli njeni sodelavci odprta vrata marsikam. Delali smo pri projektih za Unesco, Svetovno banko in mnoge druge mednarodne institucije. Pa tudi za industrijo. Aplikativna znanost, še eno področje, ki »čistim« znanstvenikom ni bilo najbolj pogodu. Njeno stališče je bilo vedno, da naj znanost pomaga napredku in gospodarskemu razvoju. Tudi fundacija Pro Natura, ki jo je ustanovila, je namenjena spodbujanju interdisciplinarnih raziskav, ki se prelijejo v prakso.

Kako zelo je njeno ime odpiralo vrata v tujini, se tedaj niti nisem zares zavedal. Odprta vrata so bila pač del našega vsakdana – meni je recimo omogočila doktorski študij na Lancaster University v Veliki Britaniji. Mnogi njeni sodelavci smo lahko sodelovali pri mednarodnih projektih. Eni v Afriki, drugi kje drugje, jaz sem skoraj leto dni preživel v Svetovni banki v Washingtonu kot konzultant. Bilo je čisto običajno, da so v Ljubljano prihajali vrhunski znanstveniki. Pa da nas je obiskal Federico Mayor, generalni direktor Unesca. Pa da je Slovenijo obiskal Jacques Delors, ker je bila Aleksandra Kornhauser njegova najtesnejša sodelavka v komisiji Unesca za izobraževanje v 21. stoletju. Spomnim se, kako je vstopil v hotel Toplice na Bledu. V vrsti za sprejem so bili postrojeni ministri in drugi visoki funkcionarji, na koncu pa gospa Profesor. Delors jo je zagledal že pri vratih, razširil roke in z »Alessandra!« odhitel mimo protokolarne vrste naravnost k njej.

Spomnim se, kako je Jacques Delors vstopil v hotel Toplice na Bledu. V vrsti za sprejem so bili postrojeni ministri in drugi visoki funkcionarji, na koncu pa gospa Profesor. Delors jo je zagledal že pri vratih, razširil roke in z »Alessandra!« odhitel mimo protokolarne vrste naravnost k njej.

Spoštovanje, ki ga je uživala v mednarodnih krogih, je presegalo domišljijo mnogih v Sloveniji. Izrazilo se je tudi v številnih vabilih v mednarodne forume, pa nagradah in priznanjih, ki jih je dobila po svetu. Nagrada fundacije Honda je že ena izmed takih. Še vedno je edina ženska, ki je prejela to prestižno nagrado, ki ji rečejo kar »japonska Nobelova nagrada«. Povzetek obrazložitve lepo opiše vsebino njenega dela, ki je pritegnilo pozornost podeljevalcev: uvajanje okolju prijaznega razvoja procesov in izdelkov z uporabo informacijskih sistemov za nadzor in omejevanje škodljivih industrijskih odpadkov. Nekdanji sodelavci pa imamo na to še en, prav poseben spomin. Vsakokratnemu nagrajencu podelijo tudi posebej zanj oblikovan znak, simbol njegove nagrade. Aleksandra Kornhauser je dobila zlat obesek, ki spominja na simbol za neskončnost. Potem pa je dala izdelati kopije tega obeska in jih je razdelila najožjim sodelavcem. Mali zaklad, ki ga neizmerno cenim.

Perfekcionistka

Pri delu je bila perfekcionistka in ni prizanašala ne sebi ne drugim. Vsak tekst, ki je šel iz njenih rok, je pilila do popolnosti in to je pričakovala tudi od sodelavcev. Ure in ure sva sedela pri kakšnem poročilu o projektu Unesca, dokler ni bila z napisanim zadovoljna. Potem sva ga še enkrat celega pregledala, ali spremembe in popravki niso porušili notranje logike besedila. Tudi za diplome, magisterije in doktorate, pri katerih je bila mentorica, je veljalo enako. In za predstavitve ter predavanja.

Bila je izjemna predavateljica in je vedno znala motivirati občinstvo. Vedno nas je učila, da se je na javni nastop treba dobro pripraviti. Spomnim se njenega nauka: udaren začetek, učinkovit zaključek – vmes pa ne preveč. Pa skrbna priprava pomagal za predavanja. Včasih so bile to prosojnice in videoposnetki na za današnje razmere arhaični tehnologiji. Leta 1994 sem za zagovor svojega magistrskega dela pripravil predstavitev na povsem novem orodju, za kar si je bilo treba izposoditi 30 kg težak projektor. Šlo je za, kolikor vem, prvo predstavitev v powerpointu na naši fakulteti. Naša profesorica je novo tehnologijo takoj usvojila, naslednje predavanje s tem pomagalom je bilo njeno in hitro smo imeli lasten projektor. To sprejemanje novega je bila ena izmed njenih izjemnih sposobnosti. V devetdesetih letih so prišli internet, elektronska pošta, grafična računalniška orodja ... Tedaj sedemdesetletnica je osvajala te novosti skupaj z nami mladimi. Prav to je poudarjala: nikoli se ne nehajmo učiti, leta starosti so le eden izmed prikladnih izgovorov.

Drugi nauk pa je bil: vztrajati. Če ti zaloputnejo vrata pred nosom, je rekla, je vedno tam še okno, skozi katero poskusiš splezati. Pa če so okna zaprta? Poglej, kje je dimnik … Anekdota na to temo govori o nabavi aparata za kavo espresso. Pri vseh seminarjih, ki smo jih organizirali, bi nam taka naprava prav prišla. Denar od projektov za Unesco je bil na podračunu, ampak administracija univerze je morala vseeno odobriti nakup. In odgovor je bil – ne. En tak odločen ne, s podtonom, »pa kaj si vi predstavljate v teh težkih časih?« No, in potem je sledil razmislek, kako priti do zaželenega na drug način. Kmalu je sledil nov zahtevek: potrebujemo parni ekstraktor za alkaloide. To je bilo brez težav odobreno. In je prišel parni ekstraktor: profesionalni aparat Gaggia z dvema ročicama.

Njen nauk je bil: udaren začetek, učinkovit zaključek – vmes pa ne preveč.

Aleksandra Kornhauser je dodala priimek Frazer po poroki z Malcolmom Frazerjem, velikim gospodom, vrhunskim kemikom, ki je med drugim vodil vplivni instituciji v visokem šolstvu Velike Britanije, Council of National Academic Awards in Higher Education Quality Council. Veliko let sta preživela v njuni hiši blizu Oxforda, ki sta jo v spomin na njeno rojstno Škofjo Loko poimenovala Sora. Čudovito okolje z vrtom, ki je mejil na kilometre angleških travnikov in gričev, sta nato zamenjala za čudovit pogled na slovensko pokrajino s Police nad Grosupljem.

Malcolm je umrl v Sloveniji, profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer pa je zadnja leta preživela tesno povezana s svojo družino – in delala. Vnuk Matej ji je ob devetdesetletnici napisal Aleksandrinih deset zapovedi, med katerimi je prva: »Jaz sem delo, tvoj bog. Vsak dan je vreden le toliko, kolikor si v njem ustvaril.« Te zapovedi je vključila v svojo zadnjo knjigo Poti in srečanja, v kateri je opisala natanko to: poti svojega bogatega življenja in srečanja z ljudmi, ki so te poti obogatili. V veliko čast mi je bilo, da sem pri tem nekoliko asistiral, tako kot v starih časih: prebral poglavje rokopisa in preveril, ali navedena dejstva držijo. Tako rekoč vsa so bila že v štartu točna. Poleg knjige je veliko povedala tudi v štirih oddajah spominov, ki jih je posnela RTV Slovenija. Do zadnjega je delala načrte za prihodnost: še kakšno knjigo, pa ureditev fundacije Pro Natura, ki jo je ustanovila že pred leti.

Privilegij je bil poznati Aleksandro Kornhauser Frazer, delati z njo in se od nje učiti. Bila je stalnica, za katero sem racionalnemu razmisleku navkljub nekako pričakoval, da bo vedno z nami. No, pa saj je.

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Dr. Aleš Musar je kemik in zadnji asistent prof. Aleksandre Kornhauser Frazer.