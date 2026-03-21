Gospod Nihče proti Putinu: ruske šole, kjer otroke učijo metati bombe

Vojn ne dobivajo polkovodci, ampak šolski učitelji, pogosto pravi Vladimir Putin. Z oskarjem nagrajeni dokumentarec govori prav o tem.

Dokumentarec Gospod Nihče proti Putinu je sijajen, po svoje naravnost pretresljiv film o strašni propagandni – in kajpak tudi pravi – vojni proti Ukrajini in z njo povezani indoktrinaciji otrok in vse države. Neverjeten dokument časa, ki ga na filmski trak lahko tako zgovorno prelije samo tisti, ki je Putinovo diktaturo doživel na lastni koži. To je prvi oskar za ruski (in sovjetski) dokumentarni film doslej. Pred tremi leti je oskarja resda prejel dokumentarec o Navalnem, a ga seveda niso posneli Rusi. Pred dvema letoma je oskar šel v roke ukrajinskega režiserja Mstislava Černova za dokumentarno dramo 20 dni v Mariupolu. Za tragedijo o uničevanju mesta ob Azovskem morju v vojni, ki se je takrat šele dobro začela. Kar trije oskarji v zadnjih štirih letih (lani je nagrada šla v Palestino) ...