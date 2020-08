Gospodinja v boju proti zadnjemu evropskemu diktatorju

Ko so iz predvolilne tekme izločili njenega moža in še dva opozicijska politika, ki sta imela vsaj teoretične možnosti, da na jutrišnjih predsedniških volitvah premagata dolgoletnega beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka, je Svetlana Tihanovska postala glavna opozicijska predsedniška kandidatka in simbol upora proti »zadnjemu evropskemu diktatorju«. »Vsi vedo, zakaj sem se znašla sredi tega: zaradi ljubezni do moža,« je odkrito priznala 37-letna gospodinja in nekdanja prevajalka iz angleščine, ki ji je po belorusko ime Svjatlana Cihanouska, na zahodu pa njeno ime pogosto pišejo po rusko: Svetlana Tihanovska. ...