FOTO:Gradimo lastno prihodnost. Žene nas podnebna urgentnost

V Stromnessu, ki je videti kot muzej na prostem, domuje Evropski center morskih energij (Emec), ki je vodilna agencija za raziskovanj morskih energij (valovanje, plimovanje) tudi v svetovnem merilu.Orkneyjski otoki, ki ležijo le kakih petnajst kilometrov od severozahodne škotske obale, so geografsko, vremensko in podnebno unikatni. Ker ležijo na stičišču Atlantskega oceana in Severnega morja, so izpostavljeni stalnemu močnemu vetru ter izjemno močnemu plimovanju. A številni veliki zalivi med dvajsetimi otoki, ki sestavljajo čudovit arhipelag, so od nekdaj tudi – bolj ali manj varno – zatočišče lokalnim in globalnim ...