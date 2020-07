FOTO:Gre za izbiro med razkošjem pozabe in možnostjo, da ohranimo spomin

Letnik 1958. Rojen na zahodni obali ZDA, odraščal je na vzhodni, v New Yorku. Igralsko kariero je začel v New Yorku, v gledališču, in se potem znova prestavil na vzhod, do Los Angelesa. Po študiju na UCLA, kjer je končal šolo za gledališče, film in televizijo, je pred kamere prvič stopil leta 1984. Ni le igralec, režiser, scenarist. Zelo dejaven je tudi v javnem in političnem življenju.Anekdota pravi, da sta se Tim Robbins in Donald Trump nekega večera sredi devetdesetih znašla v istem baru v njujorškem Greenwich Villageu, kjer je Tim prirejal zabavo za prijatelja. »Naenkrat ga zagledam, kako prihaja proti meni. Da se mu ...