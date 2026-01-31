Gregor Anderluh: Prehajamo na drugo raven v slovenski znanosti

Vedno je prostor za raziskave, zato je trenutno pri matični stavbi na Hajdrihovi v Ljubljani gradbišče, na katero ima direktor inštituta prof. dr. Gregor Anderluh pogled iz svoje pisarne.

Tam gradijo center za tehnologije genske in celične terapije, v Kisovcu bo letos odprtje centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. V obeh centrih bodo lahko raziskave dvignili na višjo raven. »V stalnem premisleku raziskujemo in iščemo odgovore na vprašanja, ki jih postavlja sedanjost, in se pripravljamo, kako se odzivati na tista, ki se bodo pojavila v prihodnosti,« je poudaril Gregor Anderluh, ki je na Kemijskem inštitutu zaposlen od leta 2011. Do leta 2015 je bil vodja laboratorija za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, zadnjih deset let pa je direktor inštituta.