Grenlandija in vprašanje preživetja Evrope

Verjeli smo, da bo odločilen trenutek v odnosih med Trumpovo Ameriko in Evropo nastopil z nasledki Putinove vojne v Ukrajini. Toda prišel je s severa Atlantika, z zamrznjenih prostranstev Grenlandije in ledenih fjordov Arktičnega morja.

Ameriški predsednik je v Davosu odstopil od nekaterih najhujših groženj, napovedi carin in možnosti uporabe sile, vendar vprašanje spora o Grenlandiji ostaja. Evropa je pred izbiro ali emancipacije ali vazalstva. Zadnje dni je reagirala bolje in hitreje kot običajno, vendar je negotovo, ali je sposobna zavedanje o nekdanji zaveznici, sovražnih Združenih državah Amerike, preoblikovati v strateško avtonomijo Evropske unije.