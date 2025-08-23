Groteska v Beli hiši

V kolumni preberite:

V ponedeljek popoldne je okoli diskretno okrašene mize v Beli hiši sedelo šest voditeljev držav in vlad iz večjih evropskih držav, generalni sekretar Nata in predsednica evropske komisije. Bili so postrojeni pred ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je tri dni pred tem na Aljaski razgrnil rdečo preprogo za državo, ki je napadla suvereno državo, in za človeka, obtoženega vojnih zločinov. Evropska delegacija je prišla prepričevat ameriškega predsednika, naj ne izda Ukrajine. Njemu pa je predvsem godilo, da ga je obiskala delegacija spoštovanih držav. V uradni rezidenci predsednika Združenih držav se še ni zbralo toliko evropskih voditeljev.