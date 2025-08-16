Groza v Palestini ni izbruhnila oktobra 2023, temveč traja več kot stoletje

V nadaljevanju preberite:

Rojstvo Izraela leta 1948 je tesno povezano z »umikom« Palestincev z njihovih domov, iz vasi, mestnih četrti in zemljišč, ki so stali na ozemlju Palestine, njihove domovine. Izraelsko zgodovinopisje je to množično izselitev pripisalo volji prebivalcev samih, ki naj bi s tem želeli omogočiti prosto pot arabskim vojskam, katerih cilj je bil uničenje novorojene judovske države. Iz izraelskih virov slišimo tudi razlage, po katerih naj bi se domačini prostovoljno izselili, da bi se izognili sobivanju z Judi.

Pripoved Palestincev je drugačna. Leta 1970 so palestinski zgodovinarji, med njimi zlasti Valid Kalidi, zbrali spomine in dokumentacijo o dogajanju izpred 77 let. Uspelo jim je osvetliti preteklost, ki jo je Izrael skušal izbrisati. Palestinski viri jasno navajajo, da so sionistične enote že mesece pred vstopom arabskih vojsk v Palestino, ko so bili Britanci v tej deželi še odgovorni za zakon in red, torej pred 15. majem 1948, na silo izgnale okrog 250.000 Palestincev.