Grozdje se ne obira s trnja

V sredo veselega šestnajstega septembra je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen uprizorila govor o stanju v EU. Postavila je cilje za prihodnje leto in lahko rečemo, da jih je postavila preširoko in preveč abstraktno, da bi bili realni in uresničljivi v enoletni časovnici. Nekateri poudarki bi bili pravilni in pozitivni, če bi lahko verjeli, da so mišljeni resno. Če smo natančni, gre za vprašanje zaveze EPP do zastavljenih ciljev. Še več, vprašanje za von der Leynovo in EPP je, ali se je ta po potrebi pripravljena odreči tudi oblasti, da bi EU rešila političnih sušcev, ki jih je spodjedel podlubnik iliberalnih ...