Guvernerski zapleti, ta temni madež politike

Te dni mineva že 10 mesecev od izteka mandata prejšnjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta, a prostorna guvernerska pisarna v palači na Slovenski cesti v Ljubljani še naprej ostaja prazna. Vzrok: popolna nezmožnost dogovora med ključnimi akterji, predsednico države Natašo Pirc Musar, ki predlaga guvernerskega kandidata, in premierom Robertom Golobom in vladajočo koalicijo, ki o tem glasuje v parlamentu. Prelomna točka je zdaj predsedničina ponovitev razpisa za prosto delovno mesto guvernerja, zainteresirani kandidati imajo za prijave še natanko mesec dni časa, do 8. decembra.

Zakaj je nastala situacija blamaža za državo? Kaj je po skoraj letu brezplodnega merjenja moči med našo politično elito pospešilo odločitev o ponovitvi razpisa za prosto delovno mesto guvernerja? Kakšne naloge čakajo bodočega guvernerja/ko?