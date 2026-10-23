HDZ je leta božala ustaštvo, zdaj jo je nacistični marš v Splitu udaril v obraz

Hrvaška zgodovina je začela stiskati za vrat sedanjost. S profašističnim škandalom v Splitu, kakršnega Hrvaška in tudi ne Evropa že dolgo ne pomni. Pred nogometno tekmo Hajduka in Ajaxa se je namreč zgodila prava eksplozija nacizma, ustaštva in sovraštva. Vladajoča HDZ že leta relativizira in neprikrito podpira ustaštvo, zdaj pa ji je takšna politika z vso silo udarila v obraz. A (še) brez pravih posledic. Premier Andrej Plenković ne namerava odstopiti. Kakor da se na splitskih ulicah prejšnji teden ni zgodilo nič strašnega ... Splitski Hajduk je eno najbolj slovitih imen hrvaškega in nekdaj jugoslovanskega nogometa. Dvakrat državni prvak Kraljevine Jugoslavije, sedemkrat prvak SFRJ, prvič leta 1950 celo brez enega samega poraza, kar je podvig brez primere, in šestkrat prvak Hrvaške. V ...