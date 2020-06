FOTO:Himalajski Triglav

Zame bo ostalo doživetje Himalaje največje bogastvo, ki mi ga je poklonilo življenje. Vedno bom hvaležen usodi in tistim, ki so mi namenili častno nalogo zastopati vse naše dobre gornike, ki so ostali doma, pa bi bili prav tako kot mi vredni doživeti redko srečo: videti vrhove Himalaje …Marjan Keršič - Belač,Noči in viharji, 1962***V zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja so tudi slovenski alpinisti intenzivno začeli razmišljati o odpravi v Himalajo. Igor Levstek je bil pobudnik ideje o poskusu vzpona na takrat še neosvojeni osemtisočak Manaslu. A časi povojne obnove tej vizionarski zamisli niso bili naklonjeni, ...