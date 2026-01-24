Hitler pri sončku v otroški sobi

Kakšen bo novi svet, ko bo preživel to norost? Se bo Evropi uspelo poenotiti in upreti nasilnemu nekdanjemu zavezniku, ki iz dneva v dan bolj očitno kaže svojo do Evrope sovražno plat? Kaj vse bo, skrit za izpadi Donalda Trumpa in njegovo dejavno demontažo obstoječega svetovnega reda, počel njegov ruski kolega Vladimir Putin? Kako bo zmedo novega svetovnega (ne)reda sebi v prid obrnila Kitajska? Kakšen signal malim regionalnim avtoritarcem pošilja blagoslov poljubnemu spreminjanju meja in izrabljanju surove moči nad šibkejšimi? Če bo omenjena druščina »prav« razumela ta signal, ali se bo Balkanu uspelo izogniti eni ali več vojnam? Kako bo v takšnem svetu, kaotični džungli, v kateri velja pravilo močnejšega, Slovenija ohranila ozemeljsko celovitost?

Vse našteto so tehtna vprašanja in gotovo jih je še veliko več. Toda ko vidim obupane obraze ljudi na Grenlandiji, ki so jim aktualni nepremičninski apetiti prvega med belopoltimi Američani vnovič pokazali, da so zgolj zamenljive figure na šahovnici, s katero si krajšajo čas v državnike preoblečeni milijarderji, se spomnim naše in svoje majhnosti ter objektivne nepomembnosti.