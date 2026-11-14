Hladna vojna, Slovenija in tajni obrambni načrti Nata

V prvih povojnih letih odnosov med Jugoslavijo in zahodnimi državami ni določalo sodelovanje, temveč globoko politično nezaupanje, ki je izhajalo iz nastajajoče hladnovojne delitve Evrope. Washington in London sta Jugoslavijo zaradi njene komunistične oblasti in tesnih povezav z Moskvo obravnavala predvsem kot del sovjetske interesne sfere, s tem pa tudi kot potencialno varnostno grožnjo. Leta 1948 pa je sledil jugoslovansko-sovjetski razkol, eden največjih političnih pretresov v zgodnjem obdobju hladne vojne. Do tedaj je Zahod Jugoslavijo večinoma razumel kot sestavni del sovjetskega komunističnega bloka. Izključitev Komunistične partije Jugoslavije iz Informbiroja konec junija 1948 pa je te predstave temeljito spremenila. Tito in njegovi sodelavci so bili prepričani, da delujejo v ...