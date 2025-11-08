Hočejo, da obupamo. A nimamo kam. To je naša edina zemlja

V nadaljevanju preberite:

Džip se trese po makadamski cesti med hribi Masafer Jate, južnega dela Zahodnega brega, kjer so posejane vasi palestinskih kmetov, ki tam živijo, gojijo oljke in redijo ovce. To je njihova edina zemlja. Sonce je visoko. Nekaj je v tej grčasti kamniti pokrajini, lahko bi bil najlepši, najbolj idiličen in spokojen kraj na zemlji. Pa ni.

Prav tu, v tem delu Palestine, sta palestinska aktivista Basel Adra in Hamdan Balal združila moči z izraelskim novinarjem in režiserjem Juvalom Abrahamom ter montažerko in aktivistko Rachel Szor – in ustvarila dokumentarec Edina zemlja (No Other Land, 2024), ki je z neposrednimi posnetki nasilja izraelskih naseljencev in vojske nad vaščani poslal v svet močno sporočilo. Film, ki so ga kritiki označili kot »obupani krik besa in bolečine proti krivicam«, je poleg številnih najvidnejših filmskih nagrad prejel tudi oskarja.

Vstopimo v kamnito hišo, v predsobi za dolgo mizo že sedita Basel Adra in Hamdan Balal. Dolgo smo vas čakali, se zasmeje Hamdan. Oba, župan in Naser, se zarežita: najina krivda.

Basel je ravno tisto jutro prišel iz Rima. Po nenehnih nastopih, številnih intervjujih je videti utrujen. Pot iz Rima je zaradi zasliševanj na meji trajala vsaj trikrat dlje.

Ko vprašam, kako se je po filmu in pozornosti, ki jo je doživel, spremenilo dojemanje etničnega čiščenja in nasilja v tem delu sveta, z nasmeškom odvrne, da bi sam raje postavil to vprašanje nam. Res je, reče, naša mala skupnost Masafer Jate je postala bolj prepoznavna, vse več in več ljudi nas spremlja. Masafer Jata ni postala samo kraj, ampak simbol vsega, kar se dogaja na Zahodnem bregu, pravi.

Kljub temu da je film dobil vse relevantne filmske nagrade, vključno z oskarjem za najboljši dokumentarec, to njegovih avtorjev ni zaščitilo. Že po nagradi v Berlinu se izraelski novinar in soavtor filma Juval Abraham zaradi številnih groženj s smrtjo ni mogel vrniti domov.

Komaj tri tedne po tem, ko so prejeli oskarja, je zamaskirana skupina izraelskih naseljencev vdrla na dom Hamdana Balala in ga hudo pretepla. »Velikokrat sem bil že pretepen, a tokrat je bilo tako hudo, da sem mislil, da bo zadnjič,« je dejal, ko je Basel odšel v kuhinjo skuhat kavo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico. A ker so napadalci pripadnikom izraelske vojske dejali, da so ga napadli zato, ker naj bi vanje metal kamenje, so ga aretirali kar v rešilcu, in ga, ranjenega, zadržali v priporu in mučili.

Tudi Basel se je pred dobrim mesecem soočil z brutalnim napadom izraelskih naseljencev, ki so močno poškodovali njegova dva brata in njegovega bratranca. Medtem ko jih je spremljal v bolnišnico, je izvedel, da je vojska vdrla v njegov dom, zasliševala njegovo ženo, preiskali so ji telefon, v času racije je bila tam tudi njuna devetmesečna hčerka.

Najhuje je bilo, ko so julija izgubili dobrega prijatelja in tesnega sodelavca pri filmu, 31-letnega aktivista, učitelja angleščine in očeta treh otrok Avdaha Hatalina. Ubil ga je izraelski naseljenec Jinon Levi, ki ima na vesti že več zločinov.

Vaščani so s telefoni posneli umor, na posnetkih vidimo, kako settler Jinon Levi namerno ustreli aktivista v glavo.

Za svoj zločin je bil priprt en dan in pol, nato pa premeščen v hišni pripor. Levi je postal nekakšna negativna zvezda družbenih omrežij; zaradi »domnevnega nasilja nad Palestinci« je bil pod Bidnovo administracijo sankcioniran, Trumpova administracija pa je, kot poroča Reuters, te sankcije odpravila.

In vendar, vprašam Hamdana, ste razmišljali, da bi se preselili drugam? Možnosti so po uspehu filma najbrž odprte?

Mogoče, je rekel in se zazrl skozi okno v lepo in negostoljubno pokrajino. A jaz sem se rodil na tej zemlji.

Sem kmetovalec, imam svoje ovce, nadaljujem družinsko tradicijo. Ljubim svojo zemljo. To je naša edina zemlja. Tu so moji prijatelji, tu rastejo moji otroci. Moja hčerka ima od napada dalje skoraj vsako noč nočne more. Otroci prijateljev imajo nočne more. Nenehno živijo v grozi, da bo ponoči nekdo vdrl v hišo. Dolžan sem nadaljevati svoj boj. Tukaj. Tako čutim.