Hommage medicinskim sestram: Nevidne delavke, ki so nenehno v bitki s časom

Velike skupine medicinskih sester so se to poletje v Veliki Britaniji zgrinjale v kinodvorane, v katerih so prikazovali švicarski film Late shift (Junakinja). Filmska industrija do zdaj ni posvečala posebne pozornosti medicinskim sestram. Lahko smo jih videli kot pomočnice zdravnikov, tiste, v katere se zdravniki in bolniki zaljubljajo, redko pa je bila glavna tema filma njihovo delo.

Film prikazuje popoldansko izmeno medicinske sestre Florie. Na oddelku, na katerem zdravijo zelo bolne paciente, je malo kadra, zato Floria vse popoldne dirja od pacienta do pacienta. Od ene bolniške sobe do druge vlači zapletene naprave, ki merijo vitalne funkcije, pozorno odmerja zdravila, sprejema odločitve o protibolečinski terapiji, ob tem pa še čisti zadnjice ter se ukvarja s stiskami pacientov in njihovih družin.

Ker mora kar naprej reševati nepredvidljive situacije, Floria ves čas zamuja. V operacijski sobi jo kritizirajo, ker pozno prevzame pacienta, družinski člani se spravljajo nanjo, da zamuja pri oskrbi bolnice, hudo bolan pacient zahteva, da najde zdravnika, ki mu bo razložil diagnozo, ob tem pa mora še tolažiti umirajočo mamo in ne pozabiti, da je njenim otrokom obljubila liziko. Ob nenehnem hitenju Floria komaj najde minuto, da pokliče hčer, za katero skrbi bivši mož, in nekaj malega da v usta. Ko brzi iz ene sobe v drugo, je deležna največje kritike zaradi zamude pri dostavi čaja premožnemu pacientu v luksuzni zasebni sobi.